İHH, Suriye'de savaş mağduru 228 engelliye elektrikli sandalye dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de devrik Esed rejiminin bombardımanıyla uzuvlarını kaybedenlere yönelik yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında 228 elektrikli tekerlekli sandalye dağıttı.

Vakfın Şam, Halep, Hama, Humus ve İdlib'de gerçekleştirdiği dağıtımlarla, savaş mağduru engellilerin günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmeleri hedefleniyor.

İHH Suriye Temsilcisi Hamza Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin yerel kurumlarla koordineli şekilde titiz bir çalışma sonucu belirlendiğini ifade etti.

Dinçer, sağlık raporlarının incelenmesinin ardından hazırlanan elektrikli sandalyelerin 228 engelliye ulaştırıldığını belirterek, "Bölgedeki engeller tamamen ortadan kalkana kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Dinçer, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren engelli vatandaşların, teslim aldıkları elektrikli sandalyeler sayesinde başkalarına bağımlı kalmadan hareket edebilme imkanına kavuştuğunu vurguladı.

Doğu Guta bölgesinde 2015 yılında yaralanması sonucu yarı felç geçirdiğini belirten Muhammed Adnan Şuşu ise aldığı tekerlekli sandalyeyle artık hareket etmesinin daha kolay olduğunu ifade ederek, kendisine destek olanlara teşekkür ve dua etti.

İHH, 2011'de Suriye'de başlayan devrimden bu yana sağlık, eğitim ve rehabilitasyon alanlarındaki destekleri ile insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.