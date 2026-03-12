Haberler

İHH, Suriye'de 144 binden fazla kişiye iftar verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki savaşın sürdüğü bölgelerde ramazan ayı boyunca 144 binden fazla kişiye iftar vererek insani yardım faaliyetlerini devam ettirdi.

Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden bu yana insani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu yıl ramazan ayında 144 binden fazla kişiye iftar verdi.

"Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Suriye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri için dev iftar sofraları kuruldu."

7 bölgede kesintisiz hizmet

İHH tarafından paylaşılan verilere göre; Halep, Rakka, İdlib, Hama, Humus, Tartus ve Şam bölgelerinde kurulan mobil mutfaklar ve dağıtım merkezleri aracılığıyla düzenli iftar programları icra ediliyor.

Savaşın yıkıcı etkilerinden derin izlerin kaldığı bölgelerde gerçekleştirilen bu yardımlar, binlerce aile için umut ışığı olmaya devam ediyor.

20 Günde 144 binden fazla kişiye sıcak yemek

Ramazan ayının ilk 20 günü itibarıyla ulaşılan rakamlar, yardımın boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan açıklamada; planlı saha çalışmaları neticesinde toplam 144 bin 401 kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırıldığı bildirildi.

"Suriye halkını hiç yalnız bırakmadık"

İHH Suriye sorumlusu Hamza Dinçer, savaşın başlangıcından bu yana 15 seneden beri her yıl olduğu gibi bu yıl da mazlumların sofralarına misafir olduklarını söyledi.

Dinçer, ramazan ayının son on gününde ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nda da yardımların artarak devam edeceğini belirterek, hayırseverlere destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
