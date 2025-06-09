İHH, Sudan'da 52 Bin 650 İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı

İHH, Sudan'da 52 Bin 650 İhtiyaç Sahibine Kurban Eti Dağıttı
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İnsani Yardım Vakfı (İHH), Sudan'da 478 büyükbaş keserek çatışma mağduru 52 bin 650 kişiye kurban eti ulaştırdı. Dağıtımlar, bölgedeki insani ihtiyacın karşılanmasına önemli katkılar sağladı.

PORT İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, çatışmaların devam ettiği Sudan'da 478 büyükbaş keserek 52 bin 650 ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı.

İHH'den yapılan açıklamada, 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında, Sudan genelinde 478 büyükbaş kesilerek ihtiyaç sahibi ve çatışma mağduru 52 bin 650 kişiye kurban eti ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, 20 Mayıs'ta ordunun kontrolüne geçen başkent Hartum ile batıdaki Darfur ve doğudaki Kesela eyaletlerindeki dağıtımların, bölgedeki insani ihtiyacın karşılanmasına önemli katkı sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Bu çalışmaların, kurban ibadetinin ruhuna uygun şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, çatışmalardan etkilenen Sudan halkına bayramda yalnız olmadığını hissettirmenin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
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