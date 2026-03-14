Sivas'ta İHH üyelerinden huzurevine ziyaret

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Fatih Altun ve Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, huzurevinde yaşlı bireylerle bir araya gelerek sevgi dolu anlar paylaştı. Ziyaretin, yaşlılara hürmet edilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İhh İnsani Yardım Derneği Sivas Şube Başkanı Fatih Altun, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile yönetim kurulu üyeleri huzurevini ziyaret etti.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimizin, "Kim bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında hürmet edecek birisini gönderir" düsturuyla huzurevini ziyaret ettiklerini söyledi.

Kadın Kolları Başkanı Kılıç ise "Bu anlamlı ziyaret sayesinde huzurevi sakinlerimizle eski anılara yolculuk yapma fırsatı bulduk. Sevgiyle yapılan ziyarette paylaşılan gülüşler ve anılarla mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını bir kez daha gösterdik." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
