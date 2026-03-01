Haberler

İHH Sivas Şubesi iftar programı düzenledi

İHH Sivas Şubesi iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH Sivas Şubesi Kadın Kolları, iftar programında yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için bir araya geldi. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve merhamet, dayanışma vurguları yapıldı.

İhh Sivas Şubesi Kadın Kolları, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için iftar programı düzenledi.

Sivas Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İHH Sivas Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının rahmetin, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin en yoğun hissedildiği mübarek bir ay olduğunu söyledi.

İHH çatısı altında, dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun sesi olmaya gayret etiklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Yetimin başını okşayan bir el, ihtiyaç sahibine uzanan sıcak bir destek, bir annenin duasına vesile olmak, işte bütün gayemiz budur. Tüm birimlerimizle yurt içinde ve yurt dışı projelerimizle her gün sahada ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. Kadınlar olarak şuna yürekten inanıyoruz ki merhametin dili, şefkatin gücü ve dayanışmanın ruhu dünyayı değiştirebilir. Bizler burada sadece bir yardım organizasyonunun parçası değil, iyiliği çoğaltma niyetinin temsilcileriyiz. Bu mübarek ayda yapılan her iyiliğin kat kat karşılık bulacağına inanıyoruz. Rabbim, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları ve ettiğimiz duaları kabul etsin."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
ABD ve İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
İran Dışişleri Bakanlığı: Komşularımız hedefimiz değil

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri

Hamaney'in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Halefi açıkladı: Hamaney olası saldırıya karşı ekstra bir güvenlik önlemi almadı

Halefi açıkladı: Hamaney ekstra güvenlik önlemi almadı
ABD'li eski askerden küstah sözler: İran'dan sonra sıra Türkiye'de

Bakın şu küstahın dediğine: İran'dan sonra sıra Türkiye'de