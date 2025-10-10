İHH Kütahya'dan Gazze'ye Destek Ağı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından, Gazze'ye destek için "Gazze'de ateşkes, vicdanlarımız nöbette" açıklaması yapıldı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Sebahattin Ceyhun, cuma namazının ardından Ulu Cami önünde düzenlenen programda, onurlu bir direniş gösteren Gazze'ye desteklerinin süreceğini belirtti.

Gazze'nin dünyada, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini dile getiren Ceyhun, şöyle konuştu:

"Varılan ateşkes anlaşması, ümit ediyoruz ki Gazze'de yaşanan katliamların tekrar yaşanmaması için bir milat olur. Bugüne kadar uluslararası anlaşmalara uymayan, hukuk tanımayan işgalci İsrail'in bu anlaşmaya ne denli uyacağını da garantör devletler başta olmak üzere tüm uluslararası yapılar ve devletler anbean takip etmelidir."

Ateşkesle birlikte yardım tırlarının Gazze'ye ulaşmaya başladığını da kaydeden Ceyhun, şunları kaydetti:

"2 milyon insanın yaşadığı Gazze'nin çok yoğun bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Gıdadan barınma malzemelerine, ilaçtan temizlik ürünlerine, bebek bezinden hastane ekipmanlarına kadar birçok faklı kalemde çok yoğun bir şekilde destek olmamız gerekiyor. Kardeşlerimize her zamankinden daha fazla destek vermeli, yaraların sarılması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz."