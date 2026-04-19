İHH, Suriye'nin Kuneytra iline sağlık desteği sağladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde sağlık yardımı gerçekleştirdi.

Bölgedeki sağlık altyapısını desteklemeyi amaçlayan yardım kapsamında Kuneytra'daki yetkililere çeşitli tıbbi malzemeler teslim edildi.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusunun baskınlar düzenleyerek askeri üsler inşa ettiği Kuneytra'da, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yardım sevkiyatı yapıldığı belirtildi.

Gönderilen malzemeler arasında hasta yatakları, sedyeler, yürüteçler, engelli bireyler için destek ekipmanları, çeşitli ilaçlar, serumlar, oksijen cihazları ve hasta bakımında kullanılan sarf malzemeleri yer aldı.

İhh İnsani Yardım Vakfı görevlisi Erdinç Tekir, sağlık çalışmaları kapsamında Kuneytra İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilikle yapılan istişareler sonucunda ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilerek bölgeye ulaştırıldığını ifade etti.

Sağlık malzemelerinin depolara indirildiğini belirten Tekir, "Gönderen arkadaşlardan, aracı olan arkadaşlardan Allah razı olsun." dedi.

Tekir, Kuneytra'da ciddi insani ihtiyaçlar bulunduğuna dikkat çekti.

Kuneytra ili ve kırsalında yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığını kaydeden Tekir, diğer yardım kuruluşlarının bölgeye ulaşmakta zorlandığına işaret etti.

"Elimizden geleni yapıyoruz ama çok ihtiyaç var." diyen Tekir, destek çağrısında bulundu.

Kuneytra'da Sivil Toplum Kuruluşları Sektöründen Sorumlu Yürütme Ofisi Üyesi Faysal Arnus, İHH'nın sağladığı tıbbi malzeme desteğinin bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sunacağını ifade etti.

Arnus, Kuneytra'nın mevcut koşullar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, özellikle İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği askeri hareketlilik nedeniyle halkın ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Bölgede yalnızca sağlık alanında değil, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de önemli ihtiyaçlar bulunduğuna işaret eden Arnus, "Hayvancılığın sürdürülebilmesi için yem desteğine, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için de tarımsal girdilere ihtiyaç var." diye konuştu.

Kuneytra'nın geçmişte de ekonomik açıdan ihmal edilmiş bir il olduğuna dikkati çeken Arnus, mevcut koşulların bu durumu daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine işaret eden Arnus, Kuneytra'da yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının katkılarının sürmesi gerektiğini belirtti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2011'den bu yana Suriye'de eğitim, sağlık, barınma, temizlik ve gıda alanlarında yardım çalışmalarında bulunuyor.