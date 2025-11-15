İHH Kadın Teşkilatı'ndan Ailede İyiliği Çoğaltmak Semineri ve Hayır Çarşısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı İstanbul Kadın Teşkilatınca, "Ailede İyiliği Çoğaltmak Semineri" ve hayır çarşısı düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'ndeki seminerde Kur'an-ı Kerim okundu.

Ney dinletisiyle başlayan programda İHH İstanbul Kadın Koordinatörü Mürşide Yakaryılmaz, katılımcılara hitap etti.

Eğitimci ve yazar Firuzan Çetin, "Ailede İyiliği Çoğaltmak" başlıklı seminerde bunun yollarını anlattı.

Ayrıca "İstanbul Kadın Şifa Hatun Doğumhanesi-2 Projesi" yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Burkina Faso'da 321 metrekarelik sağlık merkezi

İHH İstanbul Kadın Teşkilatınca yürütülen proje kapsamında Burkina Faso'nun Bobo Dioulasso şehrinde 321 metrekarelik sağlık merkezi inşa edilecek. Merkezde doğum öncesi ve sonrası bekleme odası, doğumhane, operasyon ve gözlem odaları, personel ve malzeme odaları, arşiv, sterilizasyon birimi, bekleme alanı, tuvaletler ve teras yer alacak.

Ayrıca merkezin yanında bölge halkının su ihtiyacını karşılamak amacıyla güneş enerjili ve depolu derin su kuyusu yapılacak. Tefrişatı ve medikal ekipmanlarıyla tamamlanacak projeyle yaklaşık 15 bin kişiye sağlık hizmeti sunulacak.

Projenin ilkinin temelleri, başkent Vagadugu'ya 89 kilometre uzaklıkta atılmıştı.