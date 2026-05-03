İHH, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kadıköy temsilciliği, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto etti.

Kadıköy Rıhtım Eminönü İskelesi önünde bir araya gelen katılımcılar, "Sumud yoluna devam edecek" yazılı pankart açtı.

Burada basın açıklaması yapan İHH Kadıköy Temsilcisi Fatih Günaydın, dünyanın bugün işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu'nun uluslararası sularda saldırıya uğradığını dile getiren Günaydın, bu saldırının sadece gemilere değil, vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını kaydetti.

Günaydın, İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarda 80 bine yakın insanın şehit olduğunu belirtti.

Bebekleri dahi bombalarla hedef alan İsrail'in, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacağını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir. Bugün Akdeniz'in dalgaları sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu ve mücadeleyi taşıyor. Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor. Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldular. İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar."

Günaydın, bu saldırının sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmadığını, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapıldığını dile getirdi.

Açık denizde hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan saldırının, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün ve bir terör oluşumu olduğunun kanıtı olduğunu vurgulayan Günaydın, "Avrupa kıyılarına yakın uluslararası sularda yapılan bu saldırıya karşı Yunan kara sularında seyrine devam eden filoya destek için Yunan halkı sokaklara çıkmalı ve destek vermelidir. Söz konusu Müslüman coğrafyası olduğunda 'insan hakları' maskeleri düşen, 'üç maymunu' oynayan Batılı devletler ve kurumlar, bu suçun suç ortağıdır. Biz buradayız, meydanlardayız." diye konuştu.

"Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz"

Günaydın, Global Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin bugün sadece Gazze'nin değil, insanlığın onurunu savunduklarını kaydederek, "Bu hukuksuz müdahale özgürlük yürüyüşümüzü durduramayacak, aksine öfkemizi ve kararlılığımızı bileyecektir. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin bugün bir açık hava hapishanesinden, küresel bir direniş okuluna dönüştüğünü dile getiren Günaydın, "Zalimlere buradan sesleniyoruz, açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkum etmeye çalıştığınız Gazze halkının imanını yenemeyeceksiniz." dedi

Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz. Global Sumud Filosu'na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur. Gazze bir hapishane değil, onurlu insanların vatanıdır. İnsani yardımların önündeki tüm engeller kalkmalı, limanlar ve kapılar dünyaya açılmalıdır. Uluslararası kamuoyu kınama mesajlarının ötesine geçmeli, bu terör şebekesine karşı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımları derhal devreye sokmalıdır. Bizler Türkiye'nin meydanlarından ilan ediyoruz, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından "Özgür Filistin" sloganları atan katılımcılar Gazze için dualar etti.