Haberler

İHH Hakkari Şubesi'nden İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Tepki

İHH Hakkari Şubesi'nden İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İHH Hakkari Şubesi, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği baskını protesto etti. İHH Teşkilatlanma Başkanı Medeni Kazak, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve korsanlık niteliği taşıdığını belirterek, dünya devletlerine sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şubesi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İHH Hakkari Şubesi'nde basın açıklamasını yapan İHH Teşkilatlanma Başkanı Medeni Kazak, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun, İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi.

Uluslararası sularda yapılan baskınlarla filoya bağlı teknelere el konulduğunu belirten Kazak, şöyle konuştu:

"Bu İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir. 2010'da uluslararası sularda Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan ve 10 aktivistin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı unutmadık. Önceki Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile Vicdan ve Madleen gemilerine yapılan saldırıları unutmadık. Bu saldırılar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır. İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz'le sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırı yok."

Aktivistleri gözaltına alınmasıyla, gemilere el konulmasıyla Gazze'deki zulmün dünyadan gizlenemeyeceğini ifade eden Kazak, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, açlık, sağlık krizi ve soykırımın tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası kurumların ve dünya devletlerinin bu barbarlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı İsrail rejiminin pervasızlığını artırdığını belirten Kazak, "Bu sessizlik, Gazze'deki zulmün devam etmesine ve insani yardım koridorlarına yönelik engellemelere kapı aralamaktadır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi

Haluk Levent'in açıklamasını hazmediler, canlı yayını kestiler
Mango'nun kurucusu babasını öldürmekle suçlanan Jonathan Andiç kefaletle şartlı serbest kaldı

Mango'nun kurucusunun oğlu, parayı verip serbest kaldı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden 'Anne' feryadı kurtardı

Güpegündüz mide bulandıran olay! Küçük kızı, "Anne" feryadı kurtardı
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti

Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı mı? TFF kararını resmen açıkladı

Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor

Türk televizyonunun unutulmaz ismiydi! Son halini gören tanıyamıyor
Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama

''Henüz yeni sözleşme teklifi almadım''
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarılıyor