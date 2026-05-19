İHH Hakkari Şubesi'nden İsrail'in Sumud Filosu Saldırısına Tepki

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Hakkari Şubesi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

İHH Hakkari Şubesi'nde basın açıklamasını yapan İHH Teşkilatlanma Başkanı Medeni Kazak, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukasını, insanlık dışı saldırıları, açlığı, soykırımı ve sistematik zulmü durdurmak, oradaki mazlumlara umut olabilmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun, İsrail rejiminin korsan baskınına uğradığını söyledi.

Uluslararası sularda yapılan baskınlarla filoya bağlı teknelere el konulduğunu belirten Kazak, şöyle konuştu:

"Bu İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi değildir. 2010'da uluslararası sularda Mavi Marmara Gemisi'ne yapılan ve 10 aktivistin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı unutmadık. Önceki Sumud ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile Vicdan ve Madleen gemilerine yapılan saldırıları unutmadık. Bu saldırılar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte, açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır. İsrail'in barbarlığı sadece Akdeniz'le sınırlı değildir. Gazze'de bebekleri, kadınları, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve camileri bombalayan, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren bu insanlık dışı siyonist saldırganlığın sınırı yok."

Aktivistleri gözaltına alınmasıyla, gemilere el konulmasıyla Gazze'deki zulmün dünyadan gizlenemeyeceğini ifade eden Kazak, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, açlık, sağlık krizi ve soykırımın tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası kurumların ve dünya devletlerinin bu barbarlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı İsrail rejiminin pervasızlığını artırdığını belirten Kazak, "Bu sessizlik, Gazze'deki zulmün devam etmesine ve insani yardım koridorlarına yönelik engellemelere kapı aralamaktadır. İsrail'in hem Gazze'de hem de Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyenlere uyguladığı bu barbarlığa karşı meydanlardayız. Uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri acizliğe son vermeli, uluslararası sularda vatandaşlarının kaçırılmasına karşı derhal somut adımlar atmalıdır." diye konuştu.