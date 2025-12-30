İHH'dan "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla 22 ülkede kış kampanyası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla 22 ülkede kış kampanyası gerçekleştirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla savaş ve kriz bölgelerinde zorlu kış şartlarından etkilenen insanlara destek olmak amacıyla kış kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında özellikle barınma, ısınma ve temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Yakacak odun ve kömür desteğinin yanı sıra mont, bot ve çeşitli kışlık kıyafet yardımlarının gerçekleştirileceği kampanya çerçevesinde ayrıca, soba ve elektrikli ısıtıcı dağıtımları yapılarak özellikle barınma imkanları yetersiz olan ailelerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Bununla birlikte battaniye, sünger yatak, gıda kumanyası ve hijyen paketleri de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Nakdi yardımlarla savaş ve kriz bölgelerindeki ailelerin acil ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunması amaçlanırken, yardım çalışmalarıyla yaklaşık 30 bin ailenin desteklenmesi, toplamdaysa 150 binden fazla kişinin bu yardımlardan faydalanması planlanıyor.