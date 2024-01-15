İHH, 20 Gönüllüye Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince 20 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildi.

Kentteki enkaz alanlarında 20 gönüllüye, Doğada Arama Kurtarma (DAK) ve Kentsel Arama Kurtarma (KAK) eğitimleri verildi.

İHH arama kurtarma yetkilisi Mesut Baykara, gazetecilere, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

Bu kapsamda eğitim için kente gelerek gönüllülere eğitim verdiklerini ifade eden Baykara, "Biz burada 2 günde gönüllülerimize DAK ve KAK eğitimleri kapsamında temel seviye eğitimi verdik. Eğitimler kapsamında bina hasar türleri, enkaza güvenli yanaşma usulleri, malzeme tanıtımı ve kullanımı başta olmak üzere ekip oluşumu, hasta ve yaralı taşıma tekniklerinin yanı sıra saha tatbikatları üzerine eğitim verdik." dedi.???????