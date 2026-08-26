İHD'den maden işçilerine destek: 'Tutuklamalar sendikal hak ihlali'

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği (İHD), Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, kararın "işçi haklarının, örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal hakların açık bir ihlali" olduğunu ifade etti.

İHD Genel Merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hakları için direnen Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasını kınıyoruz. Yıldızlar SSS Holding'in haklarını ödememesini protesto etmek amacıyla Ankara'da direnen sendika üyesi madenciler defalarca gözaltına alındı. Gözaltıların ardından Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutuklanması; işçi haklarının, örgütlenme özgürlüğünün ve sendikal hakların açık bir ihlalidir. İşçilerin hak arama mücadelesini baskı, gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye yönelik uygulamalar kabul edilemez. İHD olarak direnen maden işçilerinin yanında olmaya ve sendikal hak ihlallerine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA