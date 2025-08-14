İğneada'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

İğneada'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin İğneada beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Belediye Başkanı Altuğ Erdem, yangının nedeninin araştırıldığını belirterek, vatandaşları doğayı koruma konusunda uyardı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Liman Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.

Özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakmanın ve sorumsuz bir şekilde izmarit atmanın büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Erdem, "Vatandaşlarımızdan, doğamızı korumak adına daha dikkatli olmalarını ve ormanlarımızı tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmalarını önemle rica ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir dahil 11 kente sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.