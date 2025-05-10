Iğdır Yaylaları Baharın Gelmesiyle Renklendi
Havaların ısınmasıyla birlikte Iğdır'da bulunan yaylalar, açan çiçeklerle süslenerek göz alıcı bir görünüme kavuştu. Süsen, gelincik ve papatyaların açmasıyla oluşan manzaralar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.
Yurdun en doğusunda, Ağrı Dağı ile Aras Dağları eteklerinde bulunan Iğdır'ın yaylaları, baharın gelişiyle birbirinden güzel renklere büründü.
Süsen, gelincik ve papatyalar başta olmak üzere, birçok çiçeğin açtığı yaylalarda güzel görüntüler oluştu.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel