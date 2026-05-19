Iğdır'da 19 Mayıs Coşkusu: Vali Taşolar Gençlerle Halay Çekti

Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Semt Sahası'ndaki etkinlikte halk oyunları ve spor gösterileri ilgiyle izlenirken, Vali M. Fırat Taşolar, ödül töreninin ardından gençlerle birlikte Kafkas oyunları ve halay çekerek bayram coşkusuna ortak oldu.

IĞDIR'da gerçekleştirilen '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamalarında Vali M. Fırat Taşolar, Kafkas oyunları ve halayda gençlere eşlik etti.

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları, Iğdır'da Atatürk Semt Sahası'nda gerçekleştirildi. Programa Vali M. Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, il protokolü, kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu kutlamada; halk oyunları ekipleri ile sporcuların gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Güzel görüntülere sahne olan etkinlikler, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Programın sonunda Vali M. Fırat Taşolar da Kafkas ve halay ekibinin yöresel oyunlarına eşlik etti. Vali Taşolar, gençlerle birlikte bayramın coşkusunu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
