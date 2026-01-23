Haberler

Iğdır Üniversitesi Rektörü Gürel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçtiği fotoğraflarla ulusal ajansın önemine vurgu yaptı. Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürel, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Gürel, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Gürel, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

Rektör Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anadolu Ajansı bizim gözbebeğimiz, gururumuz. Çok uzun yıllardır ulusal ajansımız. Türk halkı olarak ilk haber aldığımız ve güvendiğimiz kaynakların başında Anadolu Ajansı geliyor. Sadece habercilik yapmıyor, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri yumağının da lideri konumunda." dedi.

Yarışmayı değerlendiren Gürel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bildiğim kadarıyla dünya genelinde de itibar gören, prestijli bir yarışma. Böyle bir etkinlikte 6 farklı kategori altındaki resimleri seçme sürecinde oy kullanmış olmaktan büyük memnuniyet duydum. Yarışma sonlandığında hepimizin zihninde iz bırakacak resimlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Sonucu merakla bekliyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
