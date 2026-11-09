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Iğdır Tuzluca'da kaybolan 10 küçükbaş hayvanı AFAD ve jandarma dronla arıyor

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bir çiftçinin bahçesindeki 10 küçükbaş hayvan kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede hayvanları dron desteğiyle arıyor.

Iğdır'da bir çiftçinin bahçesindeyken kaybolan 10 küçükbaş hayvanı, ekipler bölgede dron desteğiyle arıyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Atış, bahçesindeki küçükbaş hayvanların kaybolduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri geldi.

Ekipler dronlarla köy civarında arama çalışması başlattı.

Kar yağışının da etkili olduğu bölgede arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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