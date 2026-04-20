Iğdır protokolü, öğrencilerle bayrak törenine katıldı

IĞDIR Valisi M. Fırat Taşolar ile protokol üyeleri, haftanın ilk günü okullara sürpriz ziyaretlerde bulunarak bayrak törenine katıldı.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 125'inci Yıl Anadolu Lisesi, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden Atatürk Anadolu Lisesi, Emniyet Müdürü Niyazi Turgay Anadolu Lisesi, Iğdır Üniversitesi Rektörü Ekrem Gürel ise Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, lisede öğrencilerle bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Vali Taşolar, yeni hafta için başarı dileklerini iletti.Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ise öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için çalıştıklarını belirterek, "Bizler sizler için varız. Emniyet Müdürü olarak sizi çaya kahveye beklerim. Bana yazmak istediğiniz husus olursa telefonla zor olur ama sosyal medya aracılığıyla yazarsanız ben okuyorum" dedi. Okul öğretmenleriyle de toplantı yapan Turgay, huzur ve güven ortamı içinde eğitim yapılması için çalışacaklarını söyledi.

Haber: Suat DENİZ-Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı