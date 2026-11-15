Iğdır polisinin İHA destekli sınır operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı

Iğdır polisinin İHA destekli sınır operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sınırda yürüttüğü İHA destekli operasyonda Ağrı Dağı eteklerinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye-İran sınırında insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen operasyonda, 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonda Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde insansız hava araçlarıyla kontrol yapıldı.
İHA'ların termal teknolojisiyle yapılan devriyede 11 düzensiz göçmenin Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yerleri belirlendi.
Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.