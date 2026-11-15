Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır polisinin İHA destekli sınır operasyonunda 11 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sınırda yürüttüğü İHA destekli operasyonda Ağrı Dağı eteklerinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye-İran sınırında insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen operasyonda, 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonda Türkiye-İran sınırındaki Ağrı Dağı'nın eteklerinde insansız hava araçlarıyla kontrol yapıldı.

İHA'ların termal teknolojisiyle yapılan devriyede 11 düzensiz göçmenin Ağrı Dağı'nın eteklerindeki yerleri belirlendi.

Özel Harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda düzensiz göçmenler yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Çin'de Osmanlı rüzgârı! Öğretmen derse fes ve yeniçeri bıyığıyla girdi

Görüntü Türkiye'den değil! Sınıftaki öğrenciler şaşkına döndü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var23

Türkiye'de bu görüntü artık tarih oluyor!
Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı

Maça damga vuran kare! Fenomenin kıyafetini görünce ağzı açık kaldı
Şehidin annesi rüyasında oğlunun cami istediğini gördü! Altınlarını bozdurdu, baba inşaatta ter döküyor

Rüyasında şehit oğlu ondan bir şey istedi! Altınlarını bozdurdu
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
Cristiano Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi

Ronaldo'suz Portekiz, Danimarka'dan fark yedi
İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Savaş değil aile kavgası! Bilanço çok ağır