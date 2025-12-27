850 metre rakımlı Iğdır Tuzluca'da kar yağışı etkili oluyor

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'ın Tuzluca ilçesi kara teslim oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında sorun yaşanmaması için çalışmasını sürdürüyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı 850 metre rakımlı Iğdır'ın Tuzluca ilçesini de beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ekipleri, Canderviş ve Nahırkıran köyleri arasında iş makineleriyle yolları temizliyor. Kapalı köy yolu olmayan Iğdır'da ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için tedbir alıyor.

Haber: Suat DENİZ/IĞDIR,