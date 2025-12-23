Haberler

Iğdır'da Tekelti Dağı sisler arasında görüntülendi

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, doğal güzellikleriyle bilinen Tekelti Dağı'nı sararak muhteşem bir manzara oluşturdu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede, Aras Dağları da sisle kaplandı.

Iğdır'ın yüksek kesimleri ve Tekelti Dağı, bölgede etkili olan sis bulutları arasında görüntülendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Kentin güneyindeki Aras Dağları sislerle kaplanırken Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'nın bir bölümü de sisle kaplandı.

Doğa turizmi açısından Iğdır'ın önemli zenginliklerinden olan Tekelti Dağı, etrafını saran sis bulutlarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
