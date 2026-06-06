Iğdır'daki Gaziler köyü, doğaseverlerin uğrak yeri oluyor

Iğdır'da bulunan Gaziler Bucağı, sarp dağları ve yeşil vadileriyle dikkati çekiyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyü, havaların ısınmasıyla birlikte yeşillenen doğası ve coğrafi yapısıyla güzel görüntü oluşturuyor.

AA ekibince dronla görüntülenen Gaziler, doğal yapısı nedeniyle İsviçre'nin Alp Dağları bölgesindeki köylere benzetiliyor.

Doğaseverlerin uğrak yeri olan Gaziler, fotoğrafçıların da en sık uğradığı noktalar arasında yer alıyor.

Aras Dağları'nın eteklerinde, 2 bin rakımın üstündeki doğal kayalıklarıyla bölge, vadiden geçen Gaziler Deresi ve bu derenin canlandırdığı doğasıyla dikkati çekiyor.