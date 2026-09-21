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Iğdır- Her gün 1 milyon metrekare alanı temizleyecekler

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IĞDIR Valiliği koordinasyonunda başlatılan 'Benim Şehrim, Benim Evim' projesi kapsamında her gün kent merkezinde 1 milyon metrekare alan temizlenecek.

IĞDIR Valiliği koordinasyonunda başlatılan 'Benim Şehrim, Benim Evim' projesi kapsamında her gün kent merkezinde 1 milyon metrekare alan temizlenecek.

Iğdır Valiliği, kentte çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve temiz kent kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 'Benim Şehrim, Benim Evim' projesini başlattı. Kent genelinde her gün düzenli çevre temizliği yapılmasını hedefleyen projenin açılışında Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kamu kurumlarının müdürleri, çalışanlar ve öğrenciler Iğdır merkezde çöp topladı.

48 KİLOMETRELİK ALANDA TEMİZLİK

Proje kapsamında 4 ana park ve yeşil alan, 15 ana cadde ve bulvar, 110 ara sokak, okul çevreleri ile tarihi ve anıt alanlarında temizlik yapıldı. Çalışma; Dilucu Şehitleri Parkı, Emek Parkı, Millet Bahçesi, İbrahim Bozyel Parkı, Soykırım Anıt ve Müzesi ile Mehmet Çavuş Şehitlik Anıtı gibi alanları da kapsadı. İl merkezinde yaklaşık 1 milyon 75 bin metrekarelik alan ile cadde ve sokak güzergahları dahil toplam 48 kilometrelik saha üzerinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

'HER GÜN TEMİZLİK YAPACAĞIZ'

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Avşar, projenin her gün devam edeceğini belirtti. Avşar, "Benim Şehrim, Benim Evim Projesi, Sayın Vekilimizin ve Sayın Valimizin öncülüğünde bugün itibarıyla her gün olmak şartıyla yaklaşık 1 milyon metrekare alanı, 14 kurum ve okullarla birlikte her gün temizleyeceğiz. Halkımızın da bu işte duyarlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

HER HAFTA BİR PARK TEMİZLENECEK

Türk Anneler Derneği Iğdır Şube Başkanı Nebahat Karadağ ise esnaf ve gönüllülerle birlikte çalışmaya destek verdiklerini söyledi. Karadağ, Bağlar Mahallesi'nden başlattıkları çalışmayı her hafta farklı bir parkta sürdüreceklerini belirterek, "Biz ne diyeceğiz? 'Bizim Şehrimiz, Bizim Parklarımız' diye kampanyamıza devam edeceğiz. Her hafta bir mahallemizdeki parkımızı derneğimle ve gönüllü olanlarla temizlemeye çalışacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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