Kuyumcuyu soyup, lüks araç almışlar; 3 gözaltı

Güncelleme:
Iğdır'da gerçekleşen kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrol ve ev hapsi ile serbest bırakıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Iğdır'daki kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Berat Öngün tutuklanırken. İ.A.(22) hakkında ev hapsi kararı veren mahkeme, M.B.'yi (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

