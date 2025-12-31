Kuyumcuyu soyup, lüks araç almışlar; 3 gözaltı
Iğdır'da gerçekleşen kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi ise adli kontrol ve ev hapsi ile serbest bırakıldı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Iğdır'daki kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Berat Öngün tutuklanırken. İ.A.(22) hakkında ev hapsi kararı veren mahkeme, M.B.'yi (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel