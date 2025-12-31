Haberler

Iğdır'daki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Iğdır'da, buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe bölgesinde seyreden 76 AAK 161, 76 AAR 920, 52 KM 854 ve 76 ABD 121 plakalı araçlar, kaygan yol nedeniyle birbirlerine çarparak yoldan çıktı.

Araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

