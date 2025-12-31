Iğdır'daki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Iğdır'da, buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe bölgesinde seyreden 76 AAK 161, 76 AAR 920, 52 KM 854 ve 76 ABD 121 plakalı araçlar, kaygan yol nedeniyle birbirlerine çarparak yoldan çıktı.
Araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, bir süre sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel