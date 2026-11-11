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Iğdır'da yıllık 250 ton ceviz üretilen bahçeler sonbahar renklerine büründü

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Iğdır'da yıllık 250 ton ceviz üretilen bahçeler sonbahar renklerine büründü
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Iğdır'daki ceviz bahçeleri sonbaharın gelişiyle sarı ve turuncu renklere büründü. Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaklaşık 1200 dekarlık bahçeler, yıllık yaklaşık 250 ton ceviz üretimi ve 'dağ cevizi' olarak anılan cevizleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Iğdır'daki ceviz bahçeleri, sonbahar renklerine büründü.

Kentte yer alan ve yıllık yaklaşık 250 ton ceviz üretiminin yapıldığı bahçeler, sonbaharın gelişiyle birlikte sarardı.

Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan yaklaşık 1200 dekarlık ceviz bahçeleri, sarı ve turuncu renkleriyle ilgi çekiyor.

Halk arasında "dağ cevizi" olarak nitelendirilen cevizlerin yetiştiği bahçeler, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA
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