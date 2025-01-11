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Iğdır'da Yangın: Bir Ev ve İki Ahır Küle Döndü

Iğdır'da Yangın: Bir Ev ve İki Ahır Küle Döndü
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Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev ve iki ahır büyük çapta hasar gördü. Yangının tandırdan çıktığı düşünülüyor. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için 3 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.

Iğdır'da çıkan yangında bir ev ile iki ahır büyük çapta hasar gördü.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Barış Yıldız'a ait evin yanında bulunan tandırdan çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.

Evin çatısına sıçrayan alevler ahırları da sardı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahırda bulunan koyunları tahliye eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında ev ile iki ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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