Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda, teknik ve fiziki takip sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silahlar da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak 7 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile bunlara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye götürülen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

