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Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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IĞDIR'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 28 gram esrar ele geçirildi.

IĞDIR'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 28 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Durdurulan TIR ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 28 gram esrar ve 8,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ç. ve A.E. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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