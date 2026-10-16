Iğdır'da UMKE bölge tatbikatında 68 personel ve 16 araçla afetlere hazırlandı

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Iğdır'da bir araya gelen çevre illerin Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), düzenledikleri "Bölge Tatbikatı"nda güç birliği yaptı.

Kentteki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) enkaz alanında Iğdır, Kars ve Ardahan'dan 68 personel ile 16 aracın yer aldığı tatbikatta olası kaza ve afetler üzerinde çalışma yürütüldü.

AFAD, itfaiye, emniyet ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de eşlik ettiği tatbikatta çeşitli senaryolara yönelik arama kurtarma çalışmaları yapıldı.

Senaryo gereği ilk olarak kimyasal sızıntı ihbarı alan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, tehlikenin olduğu alanları tabelalarla belirleyerek kimyasala maruz kalanlara müdahale etti.

Trafik kazasında yaralananlara da müdahalede bulunan ekipler, daha sonra deprem enkazı alanında kurtarma tatbikatı yaptı.

Tatbikatta ayrıca ekiplerin iletişim, koordinasyon ve müdahale becerileri de değerlendirildi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, tatbikata katılanlara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA