Iğdır'da Tasua Gecesi'nde Kerbela Şehitleri Anıldı

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak anılan "Tasua Gecesi"nde binlerce kişi, Kerbela şehitlerini anmak için bir araya geldi.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yareninin Kerbela'da katledilmesinin 1387. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda kişi, kentteki köy ve mahalle camilerinde toplandı.

Kalabalık gruplar, sinezen ve ilahiler eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüyüp Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya geldi.

Burada düzenlenen toplu etkinliğe katılan gruplar, okunan mersiye ve ilahiler eşliğinde sinelerine vurdu.

Anma etkinliğine, Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve Caferi din adamları da katıldı.

Etkinlikler, yarın muharrem ayının 10. gününde "Aşura Merasimi"nin yapılmasıyla son bulacak.