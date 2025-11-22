Haberler

Iğdır'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Iğdır'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü
Güncelleme:
Iğdır'da, Gökberk Şahin'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Vahdet E. gözaltına alındı. Olay, Melekli beldesinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonrasında gerçekleşti.

IĞDIR'da, Gökberk Şahin'i av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Vahdet E. gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Melekli beldesinde meydana geldi. Vahdet E. ile Gökberk Şahin arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Vahdet E., evinden getirdiği av tüfeğiyle Gökberk Şahin'e ateş etti. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Vahdet E.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Gökberk Şahin'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
