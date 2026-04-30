Iğdır'da sosyal medya hesaplarını ele geçiren şüphelilere operasyon
Iğdır'da sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri kullanıcıların kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaştıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği iddiasıyla 2 şüpheli takibe alındı.
Adreslerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, kullanıcıların sosyal medya hesaplarını ele geçirip, fotoğraf, iletişim ve kişisel bilgilerini sahte hesaplar üzerinden üçüncü şahıslarla paylaştıkları iddia edildi.