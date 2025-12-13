Iğdır'da sis, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye düştü. Kars ve Ardahan'da da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor, yollar buzlanma nedeniyle tehlike arz ediyor.
Iğdır'da sis, Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında, şehir merkezi sisle kaplandı.
Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kenti Nahçıvan, Kars ve Ağrı'ya bağlayan kara yollarında da yoğun sis nedeniyle sürücüler dikkatlice ilerledi.
Kars
Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.
Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü ilçede, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, küçük göletler dondu.
Bina çatılarında buz sarkıtları oluşurken yollarda buzlanma nedeniyle araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.
Ardahan
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, soğuk nedeniyle buzlanma oluştu.