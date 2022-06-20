Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da sıcak havadan etkilenip bitkin düşen atmaca, tedavi altına alındı.

Iğdır'da sıcak havadan etkilenip bitkin düşen atmaca, tedavi altına alındı.

Kente bağlı Halfeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, bir tarlanın ortasında hareketsiz duran kuşu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Alana gelen görevliler, atmacayı alarak DKMP Müdürlüğüne götürüp tedavi altına aldı.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte, atmacanın sıcaklardan etkilendiği, aç ve susuz kaldığı belirlendi.

Atmaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Halfeli Iğdır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title