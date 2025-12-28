Iğdır'da seyir halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda seyir halindeyken yangın çıkan cip, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.
Iğdır'da seyir halinde yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABJ 352 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası cip kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel