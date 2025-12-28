Iğdır'da seyir halinde alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Iğdır'da seyir halinde yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 76 ABJ 352 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası cip kullanılamaz hale geldi.