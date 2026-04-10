Iğdır'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü Mehmet Salih Uğuz olan otomobil şarampole devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Salih Uğuz yönetimindeki 46 VJ 254 plakalı otomobil, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Kavaktepe mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız