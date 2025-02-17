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Iğdır'da Sahipsiz Hayvanlara Koruma ve Bakım Projesi

Iğdır'da Sahipsiz Hayvanlara Koruma ve Bakım Projesi
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Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması ve kontrol altına alınması için yeni kararlar alındı. Toplantıda, mevcut hayvan bakım evinin iyileştirilmesi, kısırlaştırma ve sahiplendirme süreçleri ele alındı.

Iğdır'da sahipsiz hayvanların korunması ve kontrol altına alınması için kararlar alındı.

Iğdır Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Ercan Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Nesim Yiğit, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Nihat Özkök, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yeni düzenlemeler ve uygulamalar ele alındı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, sahipsiz hayvanların korunması ve toplumun huzurunun sağlanmasının önemini vurguladı.

Hayvan haklarını korumanın sadece insani sorumluluk olmadığını, aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu ifade eden Turan, "Devletimiz, kurulumuzu ilgilendiren hususlarla ilgili yürüttüğü çalışmalarla hem hayvanların yaşam hakkını korumakta hem de toplum düzenini sağlamak adına gerekli adımları atmaktadır." dedi.

Toplantıda alınan ilk kararlara göre, kentteki mevcut hayvan bakım evi iyileştirilecek ve kapasitesi artırılacak.

Oluşturulacak hayvan toplama ekipleri kentteki sahipsiz köpekleri toplayacak, bu köpekler Iğdır Belediyesine ait Hayvan Bakımevine getirilerek kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilecek. Köpekler sahiplendirilinceye kadar bakımları burada yapılacak.

Bakım altındaki köpeklerin beslenmesi için Iğdır Cezaevi, 5. Hudut Tugay Komutanlığı ve Iğdır Devlet Hastanesinden çıkan atık yemekler bakımevine getirilecek. Yemeklerin yetersiz gelmesi durumunda yemek hizmeti veren kurumlardan destek alınacak.

Kararlara göre, kaçak üretim ile kaçak satışın önlenmesi için de çalışma yürütülecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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