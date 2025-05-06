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Iğdır'da Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı

Iğdır'da Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı
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Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, Nahçıvan-Iğdır kara yolunda ulaşımı aksatarak sel ve su baskınlarına neden oldu. Yetkililer bölgeye ekipler göndererek çalışmalara başladı.

Iğdır'da etkili olan sağanak, Nahçıvan-Iğdır kara yolunda ulaşımı aksattı.

Öğleden sonra etkisini arttıran yağışın yol açtığı sel, kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Selden etkilenen Aralık ilçesindeki köylerde hayvan barınakları ile bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

Yaşanan olumsuzluk üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sel nedeniyle kapanan yol, yapılan yoğun çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sular tahliye edildi.

Ekipler, Iğdır- Nahçıvan kara yolunda ulaşımın normale dönmesi ve su baskınlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bülent Mavzer - Güncel
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