Iğdır'da Rüşvet ve Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Iğdır'da, rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birbiriyle bağlantılı yürütülen ve rüşvet alan adliye çalışanları ile insan ticareti, fuhuş, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturmalar çerçevesinde 2 gün önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İnsan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence yeri ile işletme sahiplerinin adreslerinin de bulunduğu 33 noktadaki operasyonda yakalanan bu şüpheliler, polis araçlarıyla Iğdır Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kentte 25 Mayıs'taki rüşvet, fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.