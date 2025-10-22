Haberler

Iğdır'da Ruhsatsız Diş Kliniği Baskını: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde diş hekimi olmayan 2 kişi ruhsatsız bir diş kliniği açarak tedavi yaparken yakalandı. Operasyonda 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 TL para ele geçirildi.

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde diş hekimi olmadıkları halde klinik açarak tedavi yapan 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Klinikte yapılan aramada ise 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 TL para ele geçirildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi olmayan 2 kişinin ruhsatsız bir şekilde diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını belirledi. Polis, kliniğe düzenlediği operasyonda diş kamerasından, dolgu makinesi ve mikromotor başlıklarına, hava su şırıngasından çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiye kadar tıbbı malzeme ele geçirdi. Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Dolar ve 65 bin 900 TL para bulundu. Kliniği işlettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı

Birileri yine üniversiteleri karıştırmaya başladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü çift cinsel perhize girdi: Ercan sabırla bekliyor
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif

Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Osimhen'in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, Bodo/Glimt'i cehennemden çıkarmadı

Osimhen tarihe geçti, Bodo/Glimt cehennemden çıkamadı
Romanya'dan Rusya'ya sert uyarı: İHA'ları hemen vururuz

Putin'i o ülke açık açık tehdit etti: Hemen vururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.