Bakanlıktan darp iddiasına soruşturma

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiğine dair iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "12 Haziran 2026 tarihinde Iğdır ilinde 'İki trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği' iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı