Iğdır'da otomobiliyle alkollü halde polisten kaçarken kaza yapan sürücü tutuklandı

Iğdır'da 3 gün önce otomobiliyle alkollü halde polisten kaçarken bir kişiye çarpıp yaralayan sürücü tutuklandı.

Kentte 14 Mart'ta akşam saatlerinde İrfan Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçarken belediye işçisi Yusuf Öztürk'e çarptıktan sonra gözaltına alınan alkollü sürücü Şiyar Güneş'in (28), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu olduğu tespit edilen ve adliyeye sevk edilen Şiyar Güneş, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Şiyar Güneş'e 640 bin lira para cezası kesildiği ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
500

