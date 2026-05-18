Iğdır'daki Kent Ormanı'nda öğrenciler ve protokol çevre temizliği yaptı

Iğdır'da düzenlenen "Orman Benim" etkinliği kapsamında öğrenciler ile il protokolü, Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen proje kapsamında Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, protokol üyeleri ve öğrenciler Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

Burada çevre temizliği yapan katılımcılar, ormanın içi ve yol kenarlarındaki çöpleri topladı.

Iğdır Orman İşletme Müdürlüğünce de etkinliğe katılanlara fidan dağıtıldı.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen programda, Vali Taşolar beraber çöp topladığı öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.