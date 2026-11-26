Iğdır'da müstehcen video operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır ve Tuzluca savcılıklarının koordinesindeki soruşturmada, müstehcen video depolayıp yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda müstehcen videoların bulunduğu çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Iğdır'da müstehcen içerikli videoları depolayıp yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır ve Tuzluca cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, müstehcen içerikli videoları depoladığı ve yaydığı tespit edilen 5 şüpheli belirlendi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada, cinsel içerikli müstehcen videoların yer aldığı çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.