Iğdır'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Melekli beldesinde kontrolden çıkan motosiklet yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Yusuf E. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntülendi.

Iğdır'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Melekli beldesinde, Yusuf E. kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

