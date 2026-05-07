Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da mayıs ayında karla mücadele

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Sinek Yaylası'nda, ekipler 1 metreyi aşan kar kalınlığını temizleyerek köy yollarını açıyor. İl Özel İdaresi, hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın sağlanması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

RAKIMI ve iklimiyle 'Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, ekipler mayıs ayında karla mücadeleyi sürdürüyor. Tuzluca ilçesindeki Sinek Yaylası'nda iş makineleri, 1 metreyi aşan kar kalınlığını temizleyerek köy yollarını açıyor.

Son yılların yoğun kar yağışının yaşandığı Iğdır'da mayıs ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle bahar aylarında hayvancılığın yoğunlaştığı Sinek Yaylası'na ulaşımın sağlanması için 1 metreye ulaşan kar kütlelerini temizliyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinin yüksek rakımdaki köylerinde de kar temizliği yapıyor. Ekipler, kalın kar örtüsünü temizleyip, kapalı yolları tek tek ulaşıma açıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, halkın ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti. Akkuş, özellikle hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği yayla yollarında ulaşımın sağlanmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
