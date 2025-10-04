Haberler

Iğdır'da Küresel Sumud Filosu Etkinliği Düzenlendi
Iğdır'da çocukların temsili olarak yaptıkları kağıt gemilerle Küresel Sumud Filosu desteklenirken, Iğdır Valisi Ercan Turan, tüm Türk halkının İsrail'e karşı birleştiğini vurguladı.

Iğdır'da çocukların temsili olarak yaptığı Küresel Sumud Filosu gemileri, gölette suyla buluştu.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45'ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla kentte etkinlik düzenlendi.

Genç İHH tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesi'ndeki gölete bıraktı.

Çocuklar, Filistin ve Gazze içerikli resimler çizip İsrail'in uyguladığı soykırımı anlatan çalışmalar yaptı.

Iğdır Valisi Turan, yaptığı konuşmada, siyonist devlet İsrail'in uyguladığı terörizme karşı tüm Türk ve Iğdır halkının birleştiğini söyledi.

Çocukların güzel etkinlikler yaptığını dile getiren Turan, sivil toplum örgütlerinin de aktif görev aldığını anlattı.

Vali Turan, "Iğdır halkımın, hemşehrilerimin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Iğdır'la gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz. Orada (Sumud Filosu) bizim yiğitlerimiz hukuka aykırı bir şekilde, zalimane bir şekilde esir alındı ama devletimizin çabalarıyla inşallah kurtarılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

