"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'da Y.B. adlı bir kişi, 16 yaşındaki D.B. adlı kıza sokakta yürürken bıçakla saldırdı. Saldırgan verdiği ifadede "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" derken; olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Iğdır'da'da Y.B.'nin (23), yolda yürüyen D.B. (16) adlı kız çocuğuna saldırıp, karnından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.B., karşıdan iki arkadaşıyla gelen D.B.'ye saldırarak, karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SABAH EVDEN ÇIKTIM, 'BİRİNİ BIÇAKLAMAM LAZIM' DEDİM"

Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde D.B.'yi tanımadığını belirtip, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" diyen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Y.B.'nin, yolda yürüyen D.B.'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, 2 arkadaşıyla caddede yürüyen D.B.'nin, karşıdan gelen Y.B.'nin saldırısına uğradığı anlar yer aldı. Y.B.'nin, çevredekilerin korkulu bakışları arasında D.B.'ye saldırarak bıçaklaması, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
